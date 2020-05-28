Бундеслига демонстрирует безопасный футбол

Немецкие футбольные клубы доиграли 28 тур национального чемпионата по футболу, который был прерван из-за коронавирусной пандемии и возобновлён 16 мая. Матчи проходят без зрителей, на стадионы допускают только футболистов, сотрудников клубов, представителей Бундеслиги, обслуживающий персонал и журналистов. Мячи и спортивный инвентарь регулярно дезинфицируют. Все, кроме игроков, тренеров и судей, должны носить маски, на входе измеряют температуру.

На трибунах — почти ни души. Чтобы хоть как-то справиться с возникающим ощущением пустоты и улучшить телевизионную картинку, на арене «Боруссия Парк» установили 12 тысяч картонных изображений болельщиков.

Повсюду введены правила социального дистанцирования — интервью, например, можно брать только с безопасного расстояния. Ограничения распространяются даже на игровое поле: футболисты не должны пожимать друг другу руки, а если случилось забить гол — то радоваться лучше уединённо, без объятий и лишних физических контактов.