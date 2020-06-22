Дания: футбол со зрителями

Футбольные болельщики Дании вернулись на стадион. В воскресенье фанаты смогли посетить матч, который сыграли команды клубов "Брондбю" и "Копенгаген" в рамках национальной лиги, возобновившейся в конце мая. На стадион, в обычное время способный принять 28 тысяч зрителей, разрешили прийти трем тысячам любителей футбола. На трибунах они соблюдали дистанцию в два метра.

"После трехмесячного перерыва для меня это самый лучший опыт в жизни, кроме того дня, когда родилась моя дочь", — говорит Крис.

"Вернуться сюда — потрясающее ощущение. Я очень скучал по стадиону, по всем кто здесь находится, по всему, что здесь происходит", — радуется Эмиль.

В Дании массовые собрания до сих пор ограничены — пока вместе могут находиться не более 500 человек, но для этой встречи власти сделали исключение.

Матчи национальных лиг Англии, Испании, Италии и Германии пока проходят без зрителей, между тем полуфинал сербской лиги посетили 16 тысяч человек.