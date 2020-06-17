Футбол: в Англии возобновляются матчи, а в Германии уже всё ясно

В Англии в среду вечером возобновляется чемпионат по футболу. Руководство Премьер-лиги хочет побыстрее наверстать упущенное: 92 игры должны пройти за 6 недель. Англичане станут третьими в Европе: Бундеслига возобновила игры ещё в середине мая, а 11 июня стартовали матчи в Испании.

Рианнон Джонс, спортивный комментатор:

"В отличие от Бундеслиги, английским тренерам и штабу не обязательно носить маски. Но это, в общем, единственное различие. Всё остальное то же самое: дезинфекция рук, нельзя плевать и сморкаться, пожимать руки тоже нельзя. Ещё нужно отметить: из-за того, что игроки слегка 'заржавели' на карантине, в каждом матче будет разрешено пять замен вместо трёх".

А вот в Германии всё уже ясно. "Бавария" стала первым посткоронавирусным чемпионом Европы: команда Ханса-Дитера Флика обеспечила себе титул за два тура до конца первенства. В среду мюнхенцы обыграли в гостях "Вердер" с минимальным счётом. Для "Баварии" это восьмая победа подряд.