Задержан бывший схиигумен Сергий

В отношении бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) заведено уголовное дело по трем статьям, в том числе — о склонении к самоубийству несовершеннолетнего лица. В результате штурма в ночь с понедельника на вторник он был задержан на территории Среднеуральского женского монастыря для дачи показаний.

Территория обители была оцеплена, где несколько часов продолжались обыски. Около полуночи начались столкновения верующих с представителями правоохранительных органов. Обитатели монастыря жаловались на применение к ним силы: одну из монахинь увезли на скорой помощи с переломом шейки бедра.

По словам адвоката бывшего схиигумена Светланы Герасимовой, во время обысков ее не пускали на территорию монастыря. Позже бывшего схимонаха вывезли на допрос в СКР по Свердловской области, где он отказался отвечать на вопросы следователей, поскольку ему не дали пообщаться с адвокатом наедине. Позже Герасимова сообщила, что Романова увезли в Москву.

Схимонах Сергий, ранее изверженный из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от Церкви 10 сентября.

Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия. Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм то, что схиигумен прекратил поминать за богослужением патриарха и правящего архиерея.

В своем обращении к своим последователям после своего задержания, бывший схиигумен говорит: "Не надо ничего делать. Надо жить по заповедям. Что случилось? У каждого свой крест".

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников "умереть за Россию".

Противостояние между Екатеринбургской епархией и Среднеуральским женским монастырем во главе с отцом Сергием началось весной. Он на публичных проповедях отрицал пандемию COVID-19, критиковал РПЦ и власти за закрытие храмов и предупреждал о массовом чипировании через вакцину. В середине июня Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и фактически захватил в нем власть. Вместе с ним все это время находились более 150 насельниц. За проповеди Романов был дважды оштрафован по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации.