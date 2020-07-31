Падение ВВП Франции "историческое", но Париж ожидал худшего

"Мы ожидали худшего", - так отреагировали французские власти на публикацию Национальным институтом статистики и экономических исследований цифр падения ВВП страны за второй квартал.

Ууменьшение внутреннего валовoго продукта составило почти 14%.

Министр экономики Брюно Лё Мэр заявил, что по ряду прогнозов падение могло составить и все 17 %.

Брюно Лё Мэр также предупредил, что вторая волна пандемии коронавируса, которую ряд специалистов в области здравоохранения предрекают осенью во стране, может угрожать восстановлению производства, поставив Францию на грань выживания.

С другой стороны подчеркивается, что ко второй волне государство подготовилось, а на имеющиеся вызовы, касающиеся спада деловой активности уже дан "серьезный ответ".