Эдуар Филипп вернулся в Гавр

Эдуар Филипп недолго оставался без работы. Через два дня после отъезда из Матиньонского дворца бывший премьер-министр Франции снова занял кресло мэра Гавра. Этим городом на севере страны с населением в 170 тысяч человек он управлял с 2010 по 2017 год и не скрывал своей радости в связи с возвращением.

Точные причины отставки Филипа с поста главы правительства остаются неясными - аналитики отмечают, что в последнее время он стал слишком популярным на фоне президента Эммануэля Макрона.

Эдуар Филипп, мэр Гавра: "Я могу сказать, как и многие из моих коллег-мэров и не только они, что быть мэром, соответствовать этой должности - это значит иметь возможность выполнять самый лучший мандат, который только может поручить Республика".

Эдуар Филипп был переизбран на пост градоначальника во втором туре, набрав 58% голосов. Однако в Гавре, как и ряде других городов Франции, явка на муниципальных выборах оказалась рекордно низкой - на участки для голосования пришли менее половины избирателей.