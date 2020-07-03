Авиакомпании сокращают рабочие места

Группа Air France ("Эр франс") проведет масштабные сокращения рабочих мест на фоне экономических трудностей, возникших из-за пандемии коронавируса. В пятницу утром большинство представителей профсоюзов бойкотировала переговоры с руководством. на встречу пришел только представитель от Всеобщей конфедерация труда (CGT). Около сотни сотрудников провели акцию протеста у входа в штаб- квартиру компании.

Всего планируется сокращение около 6500 рабочих мест с полной ставкой — это 16% от общего числа. При этом входящая в группу региональная авиакомпания Hop! ("Хоп!") потеряет более тысячи, или около половины должностей.

Штат будет урезан несмотря на то, что в конце апреля правительство пообещало выделить Air France поддержку в размере семи миллиардов евро.

По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, финансовые потери авиакомпаний во сем мире составят 75 миллиардов евро.

Между тем правительство Португалии объявило, что государство увеличит свое участие в капитале крупнейшей авиакомпании страны TAP с 50 до 72,5%, выкупив долю американо-бразильского бизнесмена Дэвида Нилмана.

Министр финансов Португалии Жоао Леао заявил: "Теперь государству принадлежит 72,5% акций авиакомпании, 26,5% останутся у частных акционеров. Таким образом мы сможем предоставить кредит и избежать банкротства одной из важнейших компании страны".

Кредит в размере 1,2 млрд евро уже одобрен Еврокомиссией при условии, что авиакомпания сократит свою деятельность и урежет расходы.