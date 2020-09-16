Lufthansa и British Airways сокращают персонал

Авиаконцерн Deutsche Lufthansa готовится к более масштабным сокращениям персонала и авиапарка, чем ранее предполагалось, из-за того, что надежды на возобновление перелётов в полном объёме уже в этом году не оправдались.

Количество зарезервированных на октябрь билетов составляет только 10% от уровня прошлого года. По самой последней оценке, объем авиаперевозок выйдет на уровень 2019 г. не раньше середины 2020-х гг. В понедельник руководитель авиакомпании Карстен Шпор уведомил сотрудников, что их штат сократится на 28 тысяч человек, а авиапарк уменьшится на 130 самолётов.

Британский авиаперевозчик British Airways планирует сократить 13 тысяч сотрудников. Но руководству этой авиакомпании еще предстоит договориться с профсоюзом работников транспорта Unite. Профсоюз и некоторые члены парламента подозревает работодателя сократить до 50% персонала, с тем чтобы перезаключить затем трудовые договора на менее выгодных для работников условиях. Но руководитель компании Алекс Круз опроверг это предположение.