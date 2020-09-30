Disney сокращает 28 тысяч рабочих мест из-за убытков

Крупнейшая компания в индустрии развлечений Walt Disney сообщила о планах сократить 28 тыс. сотрудников ее тематических парков в США на фоне кризиса, связанного с COVID-19. Об этом стало известно после того, как власти Калифорнии дали понять, что Disneyland Resort в Анахайме — самый первый из тематических парков Уолта Диснея — не откроется в обозримом будущем.

Disney отмечает, что негативное воздействие пандемии "усугубилось в Калифорнии из-за нежелания властей штата снимать ограничения, которые позволили бы возобновить работу Disneyland".

До пандемии в американских тематических парках Disney работали более 100 тыс. человек. По данным Bloomberg, сокращения затронули сотрудников тематических парков, круизных лайнеров, предприятий розничной торговли, а также членов руководства. При этом, указывает агентство, порядка 67% увольняемых работников трудились неполный рабочий день.

Disneyland закрыл все свои парки в марте этого года. В июле свои двери снова открыл Disney World во Флориде. Также Disney возобновила работу парков в Японии, Франции и Китае. И только Disneyland Resort — единственный из тематических парков компании, работа которого пока не возобновилась, даже частично.

Попавшие под сокращение работники с апреля сидят в неоплачиваемом отпуске с сохранением медицинской страховки.