Дубай: утомленные солнцем

Дубай известен своим круглогодичным солнцем и голубым небом: на пике жары здесь можно спрятаться в закрытые центры досуга. Например, побывать в тропическом лесу "Зеленая планета".

Здесь под присмотром куратора Сары Стивенс обитают около 3 тысяч видов растений и животных: "У нас тут множество видов птиц, есть млекопитающие, очень интересные, как, к примеру, двуногие ленивцы. У нас живут обезьяны, в том числе находящиеся под угрозой исчезновения тамарины, есть беличьи обезьяны. В парке проживает тысяча хищных рыб, это пираньи, мы кормим их раз в день. Вы найдете у нас целую армию разнообразных насекомых - муравьи, жуки, есть и ящерицы (зеленые игуаны, василиски). Наша идея- показать гостям многообразие животного мира, обитающего в тропических лесах".

"Зеленая планета" - уникальная искусственно созданная экосистема, в которой тропические обитатели чувствуют себя, как дома, уточняет Сара Стивенс: "Все в "Зеленой планете" было разработано так, чтобы создать идеальную среду обитания для тропических растений и животных посреди дубайской пустыни. Стекла для витрин, окон закуплены за рубежом, они обеспечивают проникновение ультрафиолетовых лучей на 82%, чтобы дать животным нужные им вещества. Влажность поддерживают инновационные смарт-установки: при падении уровня ниже 80% автоматически включается распыление, или туманообразование, как мы говорим. Так поддерживается идеальная для животных и птиц среда".

Одно из важных направлений работы "Зеленой планеты" - сотрудничество о школами. Почему? Сара Ствиенс считает, что только увидев разнообразие животного мира своими глазами дети задумаются о важности бережного отношения к природе: "Одно дело изучать проблему сохранения видов в классе, а другое- прийти сюда, понаблюдать за полетом птицы, посмотреть на ленивца в двух шагах от тебя, узнать, откуда берутся ваниль и шоколад, которые вы едите, рассмотреть ближе растения, которые так важно сохранить".

Для поклонников острых ощущений в Дубае есть уникальная возможность заняться скайдайвингом: речь идет о полете в аэродинамической трубе под присмотром инструктора. Сара Мэдисон - из Англии, она впервые посетила подобный центр досуга: "Это было потрясающе, ощущение падение во время этих колебаний вверх-вниз! Я не рассчитывала, что смогу взлететь так высоко. И оттуда, с высокой точки, падение было совершенно нереальным....Я очень боялась, но инструктор убедила меня, что я - в безопасности. В первый раз я понятия не имела, что меня ждет, а инструктор, девушка, вдохнула в меня уверенность. Она сказала: "Начинай!" Я послушалась: все и вправду прошло хорошо".

В помощь любителям острых ощущений - новые технологии дополненной реальности. С ними, находясь в аэродинамической трубе, вы получаете эффект присутствия в небе. В обычных условиях подобных ощущений можно добиться, лишь прыгая с самолета - более организационно сложный и затратный вариант.

Тех, кто любит проводить время в компании, с семьей, ждут в крупнейшем в мире парке аттракционом IMG Worl of adventure. Исполнительный директор Леннард Отто рассказывает: "Это абсолютно уникальный парк аттракционов, мы получили множество наград за технологию, которая лежит в его основе. Вся структура эквивалента 28 футбольным полям. В центре у нас 12 колонн, которые поддерживают эту конструкцию. Мы хотели, чтобы у посетителей возникало ощущение пребывания на свежем воздухе. Но на самом деле помещение закрывает гигантская крыша".

Под ней на площади в 140 тысяч квадратных метров, находятся пять развлекательных зон - для самых отчаянных и для тех, кто не любит риск. По словам директора, "парк - это идеальное место для семейного отдыха. Парк под крышей, а значит, работает круглый год без оглядки на погоду".

Летом это идеальный вариант, чтобы спрятаться от жары. А зимой?

Леннард Отто считает: "Сегодня парк аттракционов по многим параметрам напоминает торговый центр, куда люди приходят за покупками, развлечениями и в жару, и в прохладную погоду. Если визит проходит удачно, наш адрес становится обязательным для посещения для гостей Дубая".

Вот всего лишь несколько идей, как насладиться летом в Дубае - и не перегреться!