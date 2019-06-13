Дубай: все жанры в гости

От современных выставочных центров до небольших галерей: Дубай стал домом для самых разных участников международного художественного процесса. Здесь ежегодно проходит и самая разнообразная по составу участников экспозиция "АртДубай": событие объединяет художников, галеристов, кураторов, коллекционеров, участников становится больше из года в год.

Куратор и директор фестиваля "АртДубай" Пабло дель Валь отмечает динамику роста дубайского слета: "За последние несколько лет площадка "АртДубай" очень расширилась. Кажется, что на время выставки в Дубай переезжает все мировое художественное сообщество, все желают поучаствовать в этом удивительном проекте".

Это один из самых ярких моментов в культурном календаре региона: 500 художников из 42 стран делятся со зрителями своими идеями и философией жизни. Выставка охватывает все виды современного искусства, такие как живопись, графика, скульптура, инсталляция, видео, фотография и перформанс. Испанский художник работающий под псевдонимом Фод, приехал в Дубай впервые: "Участие в фестивале очень важно для меня, я впервые выехал за пределы Европы ради подобного проекта. Мне очень нравится, что здешние галереи ставят на одного художника, это позволяет подробно и всесторонне представить свою работу".

Его итальянский коллега отмечает: "Здешняя площадка отличается от европейской и американской; чувствуется, что людей волнуют мировые события, а не только то, что происходит в ближневосточном регионе".

Весенний слет "АртДубай" - прекрасная возможность для гостей познакомиться с лучшими адресами города и региона. Спуститесь в дубайский квартал Аль-Куз - и вы попадете на "Альсеркаль-авеню". В прошлом заброшенный складкой район превращен силами местных талантов в быстрорастущий центр современного искусства. Здесь творят и выставляются художники региона, а также приезжие мастера.

Ширин Атасси возглавляет размещенный в ОАЭ фонд сирийского искусства: "Для меня Альсеркаль - очень личная история. Идет ли речь об организации международных выставок, о мероприятиях, открытых для широкой публики, о проектах в жилом фонде, оборудовании мастерских... С этим кварталом город вышел на иную позицию в международном арт-рейтинге".

От Альсеркаль-авеню - до Центра искусств Джамиль; последний обозначил настоящую веху в развитии местного культурного сообщества. Это первое некоммерческое неправительственное учреждение, открытое для всех, без ограничений.

Дубайский эксперт Сауд аль-Кассими считает подобные центры важной надстройкой к существующему в Дубае арт-фундаменту: "В Дубае создана целая экосистема искусства. Ее элементы - это жилые сообщества художников, их мастерские, команды заказчиков. Сегодня к ним подключаются и центры коллекционирования, такие как центр Джамиль".

В этом году Дубай принимал фестиваль искусств в 13 раз.