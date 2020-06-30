Венесуэла высылает посла ЕС

Венесуэла объявила посла ЕС Исабель Брильанте Педросу персоной нон грата и высылает высокопоставленного дипломата.

Педроса должна покинуть страну в течение 72 часов. Об этом объявил Николас Мадуро.

Этот шаг Каракаса, по словам Мадуро, обусловлен введенными европейским сообществом санкциями, они коснулись 11 венесуэльских чиновников.

Президент Венесуэлы заявил: "Да кто они такие, чтобы накладывать на нас санкции? Что они вообще о себе думают?".

В понедельник Евросоюз ввел штрафные меры в отношении тех, кого считает причастным "к действиям и решениям, подрывающим демократию и принцип верховенства права в стране".

Полтора года назад лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента.

Временным главой государства его признали большинство стран ЕС.

Николас Мадуро тогда назвал произошедшее попыткой госпереворота.