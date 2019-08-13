Венесуэла: грядут выборы?

Власти Венесуэлы опровергли слухи о роспуске контролируемого оппозицией парламента страны. Но Дьосдадо Кабельо, глава Национального учредительного собрания, лояльного президенту Николасу Мадуро, заявил, что не исключает возможность проведения в скором времени всеобщих выборов. Дату голосования должна уточнить специальная комиссия, созданная для оценки ситуации.

"Мы решим, когда наступит наиболее подходящий момент для выборов в соответствии с законом, конституцией и политической ситуацией в нашей стране, - сказал Кабельо. - Если комиссия придёт к выводу, что выборы должны быть проведены 1 января, но они пройдут 1 января. Если она порекомендует провести выборы в текущем году - то проведём их в текущем году".

В понедельник стало известно, что президент Николас Мадуро сменил 6 министров кабинета и распорядился создать новое ведомство по туризму и внешней торговле. Весной Мадуро заявлял о намерениях изменить систему руководства страной для, по его словам, "исправления совершённых правительством ошибок.

В тот же день Национальное учредительное собрание лишило иммунитета ещё четырёх депутатов парламента, обвинив их "в измене родины, узурпации полномочий и подстрекательстве к мятежу".(Ранее были лишены иммунитета ещё 16 законодателей).

Национальное учредительное собрание, созданное по инициативе президента Мадуро, действует в Венесуэле наряду с парламентом (Национальным собранием), спикер которого Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Он признан США и большинством стран ЕС. Гуайдо обвинил власти Венесуэлы в неконституционной попытке ликвидировать избранный народом парламент и преследовании его депутатов.