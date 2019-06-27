Венесуэла: оппозиция планировала убийство Мадуро?

Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота и раскрыли планы убийства президента страны Николаса Мадуро. Об этом на пресс-конференции заявил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.
По его словам, план заговорщиков состоял в том, чтобы захватить склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе, а затем освободить из заключения экс-министра обороны Рауля Бадуэля, который в 2009 году был приговорен к длительному тюремному сроку по делу о коррупции, и провозгласить его президентом Венесуэлы. В заговоре участвовали несколько военных.
Сам Мадуро в эфире гостелеканала заявил о поимке участников заговора. По его словам, у право охранительных органов есть около 56 часов записей переговоров организаторов переворота.
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо отвергает обвинения в подготовке госпереворота.
Венесуэла живет в условиях политического кризиса с тех пор, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.