Венесуэла: Гуайдо призвал к протестам против Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал возобновить протестные акции против правительства Николаса Мадуро. Гуайдо обратился к своим сторонникам после того, как прорвавшись в парламент принял присягу в качестве главы Национальной ассамблеи.

"Мы организуем уличные протесты в четверг и пятницу. И в субботу продолжим акции" - сказал, в частности, Гуайдо. "Во вторник все вместе мы пойдем к зданию Национальной ассамблеи".

Ситуация в парламенте сложилась непростая: спикерами объявлены двое. Гуайдо был избран оппозиционными депутатами на внепарламентской сессии. Ранее за кандидатуру его оппонента Луиса Парру проголосовали депутаты от правящей партии и группа противников Гуайдо. Назначение на пост Парры Мадуро назвал законным.

Президентами Боливарианской Республики себя также называют два человека. Николас Мадуро - в его поддержку высказывались Россия, Республика Беларусь, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция. И все тот же Гуайдо, который в январе прошлого года объявил себя временным президентом. Его в этом качестве признают США, страны группы Лимы (за исключением Мексики) , Организация американских государств и большинство стран ЕС.