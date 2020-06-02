Twitter и Facebook: разный подход к модерации

В Европейской комиссии поддержали беспрецедентное решение руководства Twitter. Ранее социальная сеть пометила сообщение президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе, где погиб афроамериканец Джордж Флойд, как нарушающее правила компании о героизации насилия.

Еврокомиссар Тьерри Бретон, курирующий вопросы внутреннего рынка ЕС, обозначил жесткую позицию по отношению к американским компаниям на фоне начинающихся консультаций по предложенным ЕС правилам регуляции работы цифровых платформ. "Мы приветствуем вклад Twitter, направленный на то, чтобы социальные сети уважали европейский подход".

Бретон также написал: "Недавние события в США показывают, что нам необходимо найти правильные ответы на трудные вопросы. Какую роль должны играть цифровые платформы в том, что касается предотвращения потока дезинформации во время выборов, или кризиса в сфере здравоохранения? Как не допустить распространения ненавистнических высказываний в интернете?"

Вице-председатель Еврокомиссии Вера Йоурова в свою очередь заявила, что политики должны отвечать на критику фактами, а не прибегать к угрозам и нападкам.

Сотрудники Facebook устроили виртуальную акцию протеста против решения главы этой американской компании Марка Цукерберга не принимать каких-либо действий по поводу заявлений Трампа, вызвавших острую полемику.

Свое недовольство работники Facebook высказывали в том числе в Twitter.

Лидеры трех американских правозащитных групп после разговора с Цукербергом и операционным директором Шерил Сэндберг, выпустили совместное заявление. В нем, в частности говорится, что правозащитников не удовлетворили объяснения Марка Цукерберга о постах Трампа, оставшихся в Facebook. "Он (Цукерберг) отказывается признать, что Facebook продвигает призыв Трампа к насилию против протестующих. Марк создает очень опасный прецедент".