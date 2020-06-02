Сотрудники "Фейсбука" раскритиковали Цукерберга

Часть сотрудников Facebook устроили виртуальную забастовку против решения главы компании Марка Цукерберга не цензурировать размещаемые в этой социальной сети сообщения президента США Дональда Трампа. Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», они добавили в свои цифровые профили автоматическое сообщение о том, что покинули в знак протеста свое рабочее место.

Речь идет об обещании президента жестко подавлять беспорядки и погромы, в которые перерастают акции протеста, начавшиеся из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Некоторые сотрудники «Фейсбука» назвали высказывания Трампа «призывом к насилию».

Марк Цукерберг отказался давать оценку или удалять сообщениям президента, пообещав при этом от имени компании пожертвовать организациям, выступающим против расизма, 10 млн долларов.

В пятницу другая социальная сеть, «Твиттер», сопроводила сообщение Трампа со словами «когда начнутся грабежи, будет открыт огонь» предупреждением, что данная публикация нарушает правила, «прославляя насилие». «Твиттер» объяснил решение не удалять этот твит только тем, что он был сделан должностным лицом на государственной службе.

На этом фоне Дональд Трамп издал на прошлой неделе указ о предотвращении цензуры в интернете, в котором подчеркнул, что такие сервисы как Facebook, Twitter и YouTube обладают беспрецедентной возможностью воздействовать на общественное мнение и поэтому не должны произвольно цензурировать публикации, сделанные на этих платформах.

20 мая МИД России выступил с протестом против удаления аккаунтов русскоязычных новостных порталов и агентств на платформе YouTube.