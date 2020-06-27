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Ирландия

Премьерский срок поделили поровну

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 Павел Барсуков
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Лидер Фианна Фойл Майкл Мартин
Лидер Фианна Фойл Майкл Мартин   -   Авторское право  Niall Carson/AP
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Премьерский пост поделили поровну: ведущие партии Ирландии договорились о создании коалиционного правительства. На достижение соглашения ушло несколько месяцев.

На парламентских выборах, которые состоялись в начале февраля, примерно равное число голосов получили Фианна Фойл, Фине Гэл и Шинн Фейн. Обсуждение создания возможной коалиции затянулось, и к концу февраля парламент страны так и не смог выбрать премьера: на этот пост претендовали сразу четыре человека. После чего переговоры были прерваны коронавирусом и карантином.

Наибольшие шансы, по мнению аналитиков, были у лидера республиканцев Мэри Лу Макдональд: её Шинн Фейн формально заняла второе место на выборах. Однако в итоге партия вообще не вошла в состав коалиции: Фианна Фойл и Фине Гэл заключили союз с "зелёными".

Теперь, впервые в истории Ирландии, пятилетний срок поделят сразу два премьер-министра: первая половина досталась лидеру либералов Майклу Мартину, а вторая — лидеру консерваторов, предыдущему главе кабинета Лео Варадкару.

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