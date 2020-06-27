Летние блокбастеры: долгая дорога к зрителю

Доходы кинопроизводителей и кинопрокатчиков в этом году сократятся не менее чем на 50%, а то и на 80%, полагают американские специалисты. Кинотеатры стабильно оказываются в конце списка заведений, которым разрешают возобновить работу после карантина, и заполняемость залов теперь далека от максимальной.

Тем не менее, у зрителей пока ещё есть шанс увидеть этим летом несколько новых блокбастеров.

Киноверсия приключений диснеевской принцессы Мулан почти стала символом того, как коронавирус повлиял на прокат. Изначально фильм должен был выйти в конце марта. Премьеру перенесли на конце июля, но накануне, на фоне нового резкого прироста числа заболевших в США, показ опять перенесли — на этот раз на конец августа.

Схожая история — со шпионским фильмом Кристофера Нолана, который в российском прокате называется "Довод". Июньскую премьеру переносили уже дважды. Пока что назначенный срок середина августа.

А вот поклонникам миньонов этим летом придётся пересматривать старые мультфильмы. Выход "Грювитации" — ленты о детстве суперзлодея Грю — был запланирован на начало июля, но в итоге перенесён на следующий год.