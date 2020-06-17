Фестиваль в Анси: мультфильмы для детей и взрослых

Европейские мультфильмы и впредь продолжат радовать и удивлять своих зрителей. Это подтверждает Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси, впервые проходящий в онлайн формате. До конца июня в рамках мероприятия состоится показ лент, произведенных в разных странах мира. Но две трети картин (короткометражных и художественных) , претендующих на "Золотой Кристалл", сняты в Европе, в том числе и в России.

Микаэль Маран, директор фестиваля: "Мультипликация - искусство, которое расширяет географические границы. И мы видим это в нынешнем году на уровне официального отбора. На всех континентах очень активно снимают анимационное кино, будь то Южная Америка, Азия или Европа. Мы наблюдали это и в 2019-ом. С фильмами получившими "Кристалл": короткометражной лентой "Незабываемо" и полным метром "Я потеряла свое тело". Обе картины были номинированы на "Оскар".

Фестиваль в Анси - прекрасная возможность и для популяризации европейского анимационного кино, и для поиска новых рынков сбыта. У современной мультипликации широкая аудитория.

"И в плане производства и в том, что касается сюжетных линий, в мультипликации больше нет ограничений", - говорит директор фестиваля Микаэль Маран, подчеркивая тот факт, что сейчас снимают не только картины с незамысловатой историей для просмотра всей семьей. "На самом деле, есть ленты, и их много, поднимающие взрослые темы, связанные с социальной проблематикой".- добавляет Маран.

Зачастую, указывают критики, именно конкурс короткометражных мультипликационных лент выявляет новые таланты и имена.