Объявлена программа несостоявшегося Каннского кинофестиваля

Коронавирус заставил организаторов Каннского кинофестиваля не только отказаться от Лазурного берега и красной дорожки, но и видоизменить конкрусную программу. Список включенных в нее картин объявлен без привычных зрителю категорий. Всего 56 из просмотренных жюри более 2 тысяч лент выйдут в прокат под общим лейблом: "Канны-2020". Из них 16 - работы женщин-режисеров, 15 – дебюты.

"Мы не хотели понижать уровень фестиваля, забавляться и фальшивить при составлении программы. У нас есть и другие способы поддержать фильмы при их выходе на большие экраны и представлении на прочих фестивалях, мы будем говорить о них в соцсетях и с журналистами", - заявил гендиректор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

Среди самых ожидаемых премьер этого года – лента Уэса Андерсона "Французский диспетчер", снятая по его собственному сценарию. Фильм рассказывает о буднях и публикациях американских журналистов, работающих в вымышленном городе во Франции в XX веке. Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо, Леа Сейду - в фильме собран по-настоящему звездный состав.

В программу попала и лента "Лето 85-го" французского мастера Франсуа Озона о любви. Главный герой — юный Алексис — проводит лето в Нормандии, где и встречает 18-летнего Давида.