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США

США: "ситуация серьёзная"

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 Павел Барсуков
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Очередь в центр тестирования во Флориде
Очередь в центр тестирования во Флориде   -   Авторское право  Wilfredo Lee/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В США второй день подряд фиксируется рекордный показатель прироста числа заразившихся. За минувшие сутки отмечено 40870 новых случаев: это максимальное количество с самого начала пандемии.

По данным властей страны, тяжёлая ситуация сложилась в 16 штатах, в основном на юге США.

Энтони Фаучи, глава Национального Института аллергии и инфекционных заболеваний:

"В некоторых районах нашей страны — штатах, городах, регионах — обстановка очень хорошая, там следуют правилам и осторожно, обоснованно снимают ограничения. Но в других районах ситуация складывается серьёзная".

Многие штаты и отдельные округа, успевшие отменить ограничительные меры, начинают вводить их вновь.

В то же время во Флориде — как раз одном из штатов, где отмечен резкий рост заражений — продолжают работать пляжи, хотя их и собираются закрыть в День независимости США, 4 июля.

А в Мичигане, на озере Сент-Клэр, состоялся ежегодный слёт яхт, собравший сотни лодок и тысячи человек. Полиции только оставалось констатировать, что социальную дистанцию участники не соблюдали.

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