ФК "Ливерпуль" осудил фанатов

Футбольный клуб "Ливерпуль" назвал "неприемлемым" поведение тысяч фанатов, собравшихся в пятницу вечером, чтобы отметить его победу в чемпионате Англии. Многие из них не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. Другие были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Из-за запускаемых ими фейерверков загорелось и было повреждено внесённое в список архитектурного и исторического наследия здание Royal Liver Building в районе Пир-Хед.

В совместном заявлении клуба, муниципального совета Ливерпуля и местной полиции говорится, что город "до сих пор переживает кризисную ситуацию в общественном здравоохранении", что в стране запрещены массовые сборища.

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон так прокомментировал ситуацию в интервью Euronews: "Я не против того, чтобы люди праздновали, но при этом надо соблюдать социальную дистанцию. Уверен. что можно устраивать разумные вечеринки и торжества, никто не собирается запрещать веселиться!"

Некоторые попытались оправдать болельщиков, заявив, что они ждали победу любимого клуба в чемпионате Англии на протяжении 30 лет. Тем более, что победа было одержана за семь туров до окончания турнира, когда идущий на втором месте в таблице "Манчестер Сити" уступил "Челси", потеряв шансы догнать команду Юргена Клоппа.