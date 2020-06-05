Английский футбол на грани выживания

Футбольный сезон в Англии был приостановлен из-за эпидемии коронавируса и многие клубы потеряли возможность зарабатывать. Данни Маклин, управляющий директор Leyton Orient FC — одного из старейших клубов — говорит: "Все 72 команды Английской футбольной лиги столкнулись с различного рода проблемами. В конечном итоге мы пытаемся справиться с ними в условиях ограниченных денежных поступлений".

Лондонский Leyton Orient был основан в 1881 году и за время своего существования переживал спады и подъемы, но возникшие сегодня финансовые трудности ставят его на грань выживания.

"До пандемии некоторые клубы уже находились в тяжелом положении, но коронавирус в значительной мере усугубил ситуацию, которая не обошла стороной и наш клуб. И если не появятся другие источники дохода, кроме стриминга, то в следующем году все футбольные клубы окажутся в плохом положении", — полагает Данни Маклин.

И если такой известный клуб как Tottenham смог получить государственный кредит, то остальным, чтобы выжить, нужна поддержка болельщиков на стадионах . Из Лондона передает корреспондент Euronews Люк Ханрахан:

"Сокращение доходов больше всего повлияет на тех, кто находится в нижних рангах. Проблемы Английской футбольной лиги поняты, но пока нет ответа как их решить. Сегодня клубы готовятся к большим переменам в спорте, которые также затронут жизни тысяч людей, зависящих от этой сферы".

"Думаю, что многие клубы разорятся". Об этом говорит Винсент Макбин — управляющий директор еще одного клуба из Лондона — Clapton, который ни в одну из лиг не входит. Он уверен, что клубы высшего дивизиона должны поддерживать небольшие команды.

"У больших клубов есть значительное финансовое состояние, деньги, статус – они знают, что делать. Но сегодня невозможно предсказать как много таких команд как наша смогут принять участие в соревнованиях лиги в следующем году. При распределении ресурсов должны быть обеспечены равные условия", — уверен Винсент Макбин.

Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня. Но до окончания сезона, намеченного на последние выходные июля, матчи должны проходить без болельщиков на стадионах.