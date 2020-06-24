ЕС требует убрать препятствия для инвалидов

После десяти лет переговоров Европейский Союз наконец утвердил так называемый Закон о доступности.pdf), создав единый правовой фундамент для стран-членов в плане обеспечения доступной среды для людей с ограниченными возможностями. О чем именно в нем идет речь?

Доступность - необходимое условие для обеспечения равноправия всех членов общества на рабочем месте, в системе образования, секторе услуг и в других сферах жизни. Люди с инвалидностью должны иметь возможность свободно работать, передвигаться и делать покупки наряду со здоровыми гражданами.

В настоящее время в ЕС проживает 120 миллионов таких людей, их число растет по мере старения населения. До недавнего времени страны-члены опирались на национальные законы о недискриминации инвалидов. Сегодня в ЕС появился общеевропейский Закон о доступности. Он разработан для обеспечения равного доступа всем членам общества к продуктам, услугам и возможностям. Закон призван нивелировать слабые места национальных директив на этот счет.

Новый документ касается доступа к средствам связи, автоматам по продаже билетов, телевизионному контенту, банковским услугам. В нем также идет речь об электронных книгах и онлайн- коммерции в интересах людей с ограниченными возможностями. Страны-члены должны ввести новую директиву в национальные законодательства к 2022 году.

Организации по правам людей с ограниченными возможностями назвали принятие Закона о доступности историческим шагом.