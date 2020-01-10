Инвалиды-колясочники выступают против "недоступной среды"

По заснеженному Томску на инвалидном кресле. В 2015 году в рамках госпрограммы "Доступная среда" городу выделили почти 100 млн рублей на установку пандусов, замену лифтов и закупку подъемников. По словам активиста Андрея Виноградова, с тех пор мало, что изменилось. Сегодня на 27 тысяч томичей-колясочников всего два бесплатных соцтакси.

"Обещали мне с 2016 года (я писал обращения в администрацию города Томска), что будут делать съезды, заезды. Я встречался с представителями администрации. Но, к сожалению, ничего этого не сделано до сих пор", - говорит активист.

Просто выйти из дома - не только зимой - порой нелегко решиться и инвалидам-колясочникам в Москве. Автор Telegram-канала "Сталингулаг" Александр Горбунов предлагает знаменитостям почувствовать на себе, насколько городская инфраструктура адаптирована к нуждам маломобильных граждан: "Если вы можете на каких-то участках спокойно передвигаться по тротуарам, это еще ни о чем не говорит. Для начала вам нужно выйти из квартиры, воспользоваться общественным транспортом, чтобы как минимум доехать до этого тротуара. И потом по этому тротуару вам надо куда-то доехать. У вас же есть какая-то цель - вы идете в магазин, театр, кино, просто гуляете. У нас все сроки всегда переносятся, ничего не происходит вовремя. И это проблема системная".

Всего на создание "Доступной среды" Россия уже потратила 10,5 млрд рублей. Госпрограмма продлена до 2025 года.