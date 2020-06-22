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Adria Tour: заразившихся уже двое

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 Павел Барсуков
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Заразившиеся: Борна Чорич (слева) и Григор Димитров
Заразившиеся: Борна Чорич (слева) и Григор Димитров   -   Авторское право  Zvonko Kucelin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Хорватский теннисист Борна Чорич сообщил, что заразился коронавирусом. Он написал на своей странице в Твиттере, что его тест дал положительный результат, но никаких симптомов у него нет.

Чорич стал уже вторым заболевшим спортсменом из числа участников выставочного турнира, который проходил в Сербии и Хорватии. Накануне болгарин Григор Димитров заявил, что у него тоже найден коронавирус. После этого турнир был прекращён и отменён финальный матч, в котором россиянин Андрей Рублёв должен был сыграть с сербом Новаком Джоковичем.

Организаторы заявляют, что соблюдали все необходимые меры безопасности. Однако наблюдатели отмечали, что правила социального дистанцирования не соблюдались : участники обнимались, жали друг другу руки, вместе позировали для фотокамер.

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