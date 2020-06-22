Болгарский теннисист Григор Димитров инфицирован коронавирусом. Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице в Инстаграме. В эти выходные Димитров играл на выставочном турнире Новака Джоковича в Задаре, на прошлые - в Белграде. После новостей о болезни болгарского теннисиста оставшиеся этапы тура отменены.

"Нам очень жаль, что так вышло, - сказал организатор тура Джордже Джокович. - Мы сделали все возможное, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, мы четко следовали всем указаниям правительств Сербии и Хорватии".

Тем не менее, было отмечено, что ни на одном турнира правила социального дистанцирования не соблюдались. Участники обнимались, жали друг другу руки, вместе позировали для фотокамер. Сам Димитров близко контактировал с Джоковичем, Домиником Тимом, Александром Зверевым и Андреем Рублевым.