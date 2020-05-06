Теннисистам оплатят простой

Международная федерация тенниса и другие руководящие организации этого вида спорта подтвердили, что создают фонд помощи игрокам, пострадавшим от кризиса. Бюджет программы Player Relief составит не менее 6 миллионов долларов. Средства предназначены для помощи 800 теннисистам одиночного и парного разрядов, их поровну поделят между мужчинами и женщинами. Cообщается, что размер субсидии будет рассчитываться с учетом рейтинг игрока и его прежних гонораров.

Из-за отмены трех десятков турниров, включая Уимблдонский, многие игроки и тренеры испытывают финансовые сложности. Речь прежде всего идет о теннисистах, не входящих в первую сотню рейтинга: их доходы напрямую зависит от участия в состязаниях

По самым оптимистичным прогнозам, возобновление мероприятий в мире тенниса состоится не раньше июля.