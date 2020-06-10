Федерер отказывает от участия в теннисных турнирах до конца года

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит оставшиеся турниры 2020 года из-за травмы. На корт он рассчитывает вернуться уже в следующем сезоне. Такое сообщение опубликовано в твиттере спортсмена. Там сказано, что несколько недель назад Федереру пришлось сделать «небольшую» артроскопическую операцию на правом колене. После восстановления теннисист обещает играть на 100 процентов на высшем уровне.

В этом году из-за пандемии расписание теннисных турниров было нарушено. Отменён Уимблдон, Ролан Гаррос перенесли на осень, под вопросом проведение Открытого чемпионата США. Первая ракетка мира Новак Джокович критически отозвался о перспективах US Open в этом году, по его словам, многие игроки не хотят туда ехать. Сербский теннисист сказал, что скорее всего пропустит эти соревнования ради подготовки к Открытому чемпионату Франции.