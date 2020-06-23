Новый мощный очаг эпидемии - в Новом Свете

Число выявленных заражений в Бразилии за сутки увеличилось почти на 21 с половиной тысячу, таким образом, общее количество инфицированных превысило миллион сто шесть тысяч человек.
В Южной Америке именно это страна ставит антирекорды распространения эпидемии.
ВОЗ предупреждает, что вирусу не требуется ничье согласие, чтобы пересекать границы между странами и даже континентами.
Президента Бразилии Жаира Болсонару относили к так называемым "ковид-диссидентам" - тем, кто отрицал и наличие самого вируса, и его вирулентность, считая инфекцию не опаснее той, что вызывает сезонный грипп.
Со временем Болсонару слегка скорректировал позицию.
В США количество вирусоносителей приближается к двум с половиной миллионам человек, от COVID-19 умерли свыше 122 с половиной тысяч американцев - это четверть всех летальных исходов в мире от заболевания.
В Нью-Йорке открылись рестораны, магазины, салоны красоты, президент настаивает на быстром возвращении экономики к нормальному режиму работы, но эти решения находятся в прерогативе местных властей.
С момента, как началась эпидемия в Китае, всего в мире коронавирусной инфекцией заразились свыше 9 миллионов человек, летальным исходом вызываемый вирусом COVID-19 закончился для почти полумиллиона пациентов.