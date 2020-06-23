Новый мощный очаг эпидемии - в Новом Свете

Число выявленных заражений в Бразилии за сутки увеличилось почти на 21 с половиной тысячу, таким образом, общее количество инфицированных превысило миллион сто шесть тысяч человек.

В Южной Америке именно это страна ставит антирекорды распространения эпидемии.

ВОЗ предупреждает, что вирусу не требуется ничье согласие, чтобы пересекать границы между странами и даже континентами.

Главная угроза сейчас уже исходит не столько от самого вируса, сколько от отсутствия солидарности и желания решать проблемы сообща. Инфекция границ не знает, запереться от нее "в домике" не получится. Тедрос Адханом Гебрейесус генеральный директор Всемирной организации здравоохранения

Президента Бразилии Жаира Болсонару относили к так называемым "ковид-диссидентам" - тем, кто отрицал и наличие самого вируса, и его вирулентность, считая инфекцию не опаснее той, что вызывает сезонный грипп.

Со временем Болсонару слегка скорректировал позицию.

В США количество вирусоносителей приближается к двум с половиной миллионам человек, от COVID-19 умерли свыше 122 с половиной тысяч американцев - это четверть всех летальных исходов в мире от заболевания.

В Нью-Йорке открылись рестораны, магазины, салоны красоты, президент настаивает на быстром возвращении экономики к нормальному режиму работы, но эти решения находятся в прерогативе местных властей.

С момента, как началась эпидемия в Китае, всего в мире коронавирусной инфекцией заразились свыше 9 миллионов человек, летальным исходом вызываемый вирусом COVID-19 закончился для почти полумиллиона пациентов.