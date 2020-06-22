Жрицы любви просят помощи от государства

Красные фонари по-прежнему отражаются в водах канала известного на весь мир квартале в Амстердаме, но туристы из-за эпидемии коронавируса покинули его. Работницам секс-индустрии пришлось закрыть заведения. На государственную помощь могут рассчитывать лишь те, кто работает на себя. Большинство же девушек из публичных домов и клубов ничего не получают.

Лотта Альберг владеет двумя секс-клубами в Амстердаме. До эпидемии они были открыты семь дней в неделю, здесь работали десятки девушек: "Каждый день мне звонят бывшие сотрудницы, многие из них оказались в страшной нужде. Они не могут платить за квартиру, иногда даже не могут купить еду, вынуждены постоянно занимать деньги. Все в нашей стране сегодня получают помощь, кроме работниц сферы секс-услуг!"

- Заведения выглядят совершенно новыми! - отмечает корреспондент Euronews Cтефан де Врис.

- Да, мы только год назад открылись, а теперь все пустует, - говорит Лотта.

Проституция в Нидерландах легальна. Но теперь, когда секс-клубы закрыты, девушки ищут работу в интернете со всеми сопутствующими рисками.

"Девушки начинают искать клиентов через интернет, ведь несмотря ни на что, для многих секс - самая важная потребность в жизни. Это значит, когда они выезжают по вызову, никто не знает, где они находятся. Кроме того, клиенты могут сказать: “То, что вы делаете, незаконно!” и не заплатить за услуги. Это как несчастный случай, ожидающий своего часа. Может быть, тогда кто-нибудь нас послушает.”, - говорит Лотта Альберг.

Когда власти Нидерландов разрешат секс-индустрии возобновить деятельность, всё будет совсем по-другому, размышляет Лотта: "Нам придется держаться на расстоянии. Девушки будут работать в перчатках и масках, придётся изменить и другие моменты".

Согласно последним планам правительства, сфера секс-услуг вновь заработает 1 сентября, но пока не ясно, при каких условиях. Для многих из жриц любви может быть слишком поздно, - передаёт из Амстердама наш специальный корреспондент Стефан Де Врис.