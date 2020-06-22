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Германия

Очаг на мясной фабрике испортил статистику

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 Павел Барсуков
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Мясная фабрика, где отмечена новая вспышка
Мясная фабрика, где отмечена новая вспышка   -   Авторское право  David Inderlied/(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
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В Германии число заразившихся коронавирусом сотрудников мясоперерабатывающего завода достигло 1300 человек. Фабрика расположена на западе страны. Вспышка существенно испортила общую статистику: коэффициент распространения — сколько человек может в среднем заразить каждый инфицированный — достиг отметки 2,88. Это самый высокий показатель в стране с начала пандемии. Ещё накануне "число R" равнялось 1,79.

Friso Gentsch/(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Защитники прав животных воспользовались случаем, чтобы выйти на акцию протестаFriso Gentsch/(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Поскольку на заводе работают множество иностранцев, руководство и местные власти срочно ищут переводчиков с польского, болгарского и румынского, чтобы объяснить сотрудникам необходимость ограничительных мер. Местные жители считают, что объяснять надо было раньше, и владельцы фабрики попросту сэкономили на мерах безопасности.

Martin Meissner/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Ещё накануне в район завода для борьбы с заразой были направлены военнослужащиеMartin Meissner/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

При этом вспышка на мясной фабрике — не единственная в стране. Очаги меньшего масштаба обнаружены в центрах по приёму мигрантов, на фермах, среди участников семейных встреч и религиозных собраний.

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