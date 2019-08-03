Гей-парад в Амстердаме: "Помни прошлое, твори будущее"

Красочный, фееричный и один из самых масштабных в Европе... Более 500 тысяч зрителей, как предполагают организаторы, собрал гей-парад в Амстердаме. В том числе и ради этого шествия в Нидерланды приезжают тысячи туристов со всех концов света. "Общество стало менее терпимо к гомосексуалам?" - спрашивает журналист у участников акции.

“Я и мой супруг всегда ходим вместе рука в руке. Всегда. Я с таким за последние семь лет не встречался. Ну, может быть раза два-три кто-то делал ремарки. Для нас это не слишком большая проблема. Но я верю, что люди к этому привыкнут".

"Принятия как такового и толерантности становится все меньше. Поэтому такие события очень для нас важны".

Мероприятия проходят под лозунгом "Помни прошлое, твори будущее!" В нынешнем году исполнилось 50 лет с момента так называемых Стоунволлских протестов. Именно эти выступления летом 1969 года ознаменовали собой начало движения за права секс-меньшинств в США, а впоследствии и во всем мире.