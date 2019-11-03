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Всемирная ассоциация сексуального здоровья требует наслаждений

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  Мария Горковская 
Всемирная ассоциация сексуального здоровья требует наслаждений
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Сексуальное просвещение - это не только о презервативах. Наслаждение - залог благосостояния и полноценной жизни. Всемирная ассоциация сексуального здоровья призвала правительства всех стран, международные организации и академическое сообщество обеспечить всеобщий доступ к информации о необходимости удовлетворения от полового акта.

В Финляндии об этом знают не понаслышке. Выставка Sexibition проходит в Хельсинки с 1992 года.

Источником удовольствия может быть все что угодно, никаких ограничений нет. Когда речь идет именно о теле, мы говорим, прежде всего, о чувственных удовольствиях, обо всем, что вам лично приятно. Телесные наслаждения жизненно необходимы для общего самочувствия.
Вера Уусокса
сексолог

Секс-ярмарка - это почти сотни пикантных аксессуаров и представлений, десятки порнозвезд, костюмы для ролевых игр.

Здесь также говорят о защите от сексуального насилия детей и праве на сексуальное равенство.

Хороший секс - это открытость партнеров, контакт, присутствие. Надо быть здесь и сейчас.
Лаура Хамалайнен
звезда бурлеска

Долли "Бриллиант", звезда бурлеска, отмечает: "Хороший секс приносит удовлетворение вам и, главное, вашему партнеру. А иногда вы можете еще и удивить самих себя".

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Журналист • Мария Горковская