Всемирная ассоциация сексуального здоровья требует наслаждений

Сексуальное просвещение - это не только о презервативах. Наслаждение - залог благосостояния и полноценной жизни. Всемирная ассоциация сексуального здоровья призвала правительства всех стран, международные организации и академическое сообщество обеспечить всеобщий доступ к информации о необходимости удовлетворения от полового акта.
В Финляндии об этом знают не понаслышке. Выставка Sexibition проходит в Хельсинки с 1992 года.
Секс-ярмарка - это почти сотни пикантных аксессуаров и представлений, десятки порнозвезд, костюмы для ролевых игр.
Здесь также говорят о защите от сексуального насилия детей и праве на сексуальное равенство.
Долли "Бриллиант", звезда бурлеска, отмечает: "Хороший секс приносит удовлетворение вам и, главное, вашему партнеру. А иногда вы можете еще и удивить самих себя".