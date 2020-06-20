В Бразилии более миллиона заражённых

В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило в пятницу миллион. Она стала второй страной в мире, достигшей этого антирекорда. Специалисты не исключают и того, что количество умерших от Covid-19 преодолеет в Бразилии порог в 50 тысяч человек. Сегодня, по данным ВОЗ, от последствий заболевания здесь скончались 49 тысяч 90 человек.

Латинская Америка стала за последние недели эпицентром пандемии: в Мексике число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек. Только за минувшие сутки в стране зафиксировано 5 тысяч случаев заражения.

Президент Мануэль Лопес Обрадор посетил накануне переоснащенное для лечения больных Covid-19 отделение интенсивной терапии в городе Куэрнавака и заявил, что в связи с ростом статистики, возобновление экономической деятельности в столице откладывается на неделю.

В столице Аргентины биолаборатория Inmunova заявила об успешных испытаниях сыворотки из плазмы лошадиной крови. В этой стране число погибших приближается к 1000.

"Наша сыворотка обладает нейтрализующей способностью, которая в десятки раз выше, чем у плазмы переболевших Covid-19 пациентов, - говорит глава научного отдела лаборатории Фернандо Гольдбаум, - примерно через 15-20 дней мы начнем клинические испытания, в них участвуют 250 добровольцев в 15 больницах столичный района".

Всего, по данным ВОЗ, пандемия коронавируса унесла жизни без малого 460 000 человек; число заразившихся превысило 8 с половиной миллионов.