Вооружённое нападение в Великобритании: есть убитые

Обновление: Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в парке города Рединг. Об этом сообщил телеканал Sky News. Источники газеты The Daily Telegraph говорят о троих погибших.

По меньшей мере, несколько человек пострадали в результате вооружённого нападения в городе Рединг в Великобритании. Очевидцы рассказывают о человеке с ножом, который атаковал отдыхающих в центральном парке города, спровоцировав панику и «хаос».

В район ЧП были стянуты полиция и спасательные службы, в том числе вертолёты для эвакуации раненых. Местные СМИ сообщают, что медики были вынуждены проводить реанимационные мероприятия в парке.

Нападение произошло в парке, где за пару часов до того проходила акция движения против расизма и полицейского насилия Black Lives Matter. После появления первых сообщений о ЧП одна из организаторов акции Ниема Хассан опубликовала обращение, в котором подчеркнула, что эти события не имеют никакого отношения к мирным протестам.