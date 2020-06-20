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Великобритания

Вооружённое нападение в Великобритании: есть убитые

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 Андрей Позняков
Вооружённое нападение в Великобритании: есть убитые
Авторское право  AP
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Обновление: Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в парке города Рединг. Об этом сообщил телеканал Sky News. Источники газеты The Daily Telegraph говорят о троих погибших.

По меньшей мере, несколько человек пострадали в результате вооружённого нападения в городе Рединг в Великобритании. Очевидцы рассказывают о человеке с ножом, который атаковал отдыхающих в центральном парке города, спровоцировав панику и «хаос».

В район ЧП были стянуты полиция и спасательные службы, в том числе вертолёты для эвакуации раненых. Местные СМИ сообщают, что медики были вынуждены проводить реанимационные мероприятия в парке.

Нападение произошло в парке, где за пару часов до того проходила акция движения против расизма и полицейского насилия Black Lives Matter. После появления первых сообщений о ЧП одна из организаторов акции Ниема Хассан опубликовала обращение, в котором подчеркнула, что эти события не имеют никакого отношения к мирным протестам.

I want to put this out for my family and friends so everyone knows myself and the organisers of the rally and everyone...

Publiée par Nieema Hassan sur Samedi 20 juin 2020

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