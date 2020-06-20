Списки монументов, пострадавших от рук сторонников кампании Black Lives Matter, пополнили ещё два памятника в Сан-Франциско. Один из них — памятник юристу, автору слов гимна США Фрэнсису Скотту Ки. Как и многие представители зажиточных семей в начале XIX в. он был рабовладельцем. Ки неоднократно представлял интересы людей, добивавшихся освобождения, и обеспечивал исполнение завещания плантатора Джон Рэндольфа в части освобождения 400 рабов. При этом он выступал в процессах и как представитель рабовладельцев, которые пытались вернуть себе беглых рабов.

В один день с уничтожением памятника Фрэнсису Скотту Ки активисты повалили статую миссионера-францисканца Хуниперо Серры. Его называют одним из основателей Калифорнии, в то же время индейцы видят в нём человека, который сделал особенно много для уничтожения культуры коренных жителей Америки. По этой причине в 2018 имя Серры было удалено со многих зданий Стэнфордского Университета. Уничтожение памятников приурочили ко Дню свободы — годовщине освобождения рабов в Техасе.