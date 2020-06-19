Новый старт новой Третьяковки

Эта масштабная выставка должна была открыться еще два месяца назад, но пандемия спутала все планы кураторов. Экспозиция, на которой представлены работы из коллекции современного российского искусства, собранной Владимиром Смирновым и Константином Сорокиным, монтируется в залах новой Третьяковки в эти дни.

Живопись, графика, фотографии и инсталляции.

Татьяна Мрдуляш заместитель генерального директора Третьяковской галереи: "Тут мы показваем более 100 работ из коллекции, которую передали в дар нашей галерее меценаты Владимир Смирнов и Константин Сорокин".

В числе отобранных на выставку экспонатов есть и произведения Владимира Потапова, он работает в жанре так называемой многослойной пространственной живописи.

Владимир Потапов, художник: "Для многих художников, да и для всей страны случившееся стало шоком, и очень хорошо, что выставка, на которой представлены две мои работы, открывается одновременно с началом работы музеев".

Выставка в Третьяковке, обретающей новое дыхание после месяцев изоляции и пустых залов, становится символом нового старта и для самих музейщиков, и для любителей искусства.