Москва против перемирия в Идлибе

Сирия в центре переговоров в Женеве. Призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить огонь в Идлибе, чтобы "избежать неконтролируемой эскалации", остались неуслышанными главой российского МИД.

Сергей Лавров исключил всякую возможность заключения договора о перемирии с "террористами": "Это не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами, а то и поощрение их деятельности в грубейшее нарушение универсальных конвенций и многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".

Ранее появились сообщения о том, что вооруженные формирования при поддержке турецких артиллерии и танков захватили город Нейраб. При этом продвижение сирийской армии на юге Идлиба продолжается: под ее контроль перешли как минимум 10 населенных пунктов. По некоторым данным, правительственные силы вплотную подошли к городу Кафр-Набаль.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах встретиться с российским президентом Владимиром Путиным не позднее 5 марта. По его словам, пока никаких договоренностей по проведению саммита с участием России, Турции, Германии и Франции нет.

Европейские лидеры опасаются нового миграционного кризиса. В Париже заявляют, что более 2 млн жителей северо-западных районов Сирии находятся сегодня в крайне опасной ситуации или уже стали беженцами. В лагерях не хватает мест. Люди вынуждены селиться в землянках