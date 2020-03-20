Москва готовится к противостоянию коронавирусу

Пять московских лабораторий с пятницы начали проводить тестирование на коронавирус, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В течение недели, по его словам, их число возрастет до девяти; ежедневно они смогут проводить до 10 000 исследований. Собянин добавил, что ведутся переговоры о подключении мощностей частных лабораторий.

За минувшие сутки число зараженных коронавирусом выросло в России до 253, они отмечены в девяти регионах. 90% заболевших "привезли инфекцию из-за рубежа", пояснила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

В настоящее время всех, кто вернулся с симптомами ОРВИ из стран повышенного риска и лежал в Московской инфекционной клинической больнице № 1, перевозят в только что отстроенную больницу в Коммунарке. В Троицком округе, между деревнями Голохвастово и Бабенки, полным ходом идет строительство специализированного центра для больных коронавирусом на несколько сотен койко-мест.

"Здесь происходит строительство инфекционного центра из быстровозводимых конструкций, - рассказал инженер-строитель Артур, - который в апреле должен принять первых пациентов".

Местные жители рады проведению централизованного водопровода, но опасения остаются: "Что происходит? Строят какую-то заразу нам", - говорит Егор Булычёв, проживающий в Бабенках.

В четверг стало известно, что в Москве в инфекционной больнице скончалась пациентка с коронавирусом. В оперативном штабе по контролю и мониторингу уточнили, что причиной смерти 79-летней женщины стал оторвавшийся тромб.