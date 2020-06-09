Москва: на работу как на праздник

Около 1 млн москвичей вернулись на работу утром во вторник после снятия карантина - в российской столице режим называли самоизоляцией - об этом сообщает ТАСС со сслылкой на мэрию.

Подчеркивается, что городская экономика уже работала примерно на три четверти своей мощности, чуть больше трех миллионов москвичей трудились удаленно.

Сервисы и бизнесы начнут функционировать в обычном режиме, который был прерван в связи с эпидемией 29 марта.

О снятии ограничений сообщил мэр Москвы Сергей Собянин: "Рестораны откроются в два этапа, 16-го июня начнут работать террасы и веранды, спустя неделю обслуживать посетителей можно будет и в помещении. 23-го июня будут открыты спортивные сооружения, бассейны и фитнес-клубы".

В Британии действующий уже сутки карантин, распространяющийся на всех путешественников, прибывающих на остров, вызывает недовольство.

По мнению биолога Шанталь Боден, "сегодня французы не представляют группу риска, если говорить о возможности проникновения инфекции. С точки зрения просчитывания рисков решение выглядит необоснованным. Тем более, что такая мера, как обязательное ношение маски, в Британии не вводилась".

В ВОЗ предупреждают, что головокружение от успехов в борьбе с распространением эпидемии может сыграть негативную роль.Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус: "Полгода эпидемии - слишком короткий срок, чтобы сменить бдительность на расслабленность и беззаботность".

Опасения - по крайней мере, на уровне официальной статистики - что тяжелее всего пострадает от пандемии COVID-19 африканский континент, не подтвердились. Сильнее всего заражением были затронуты 15 самых богатых стран мира.

Главы профильных ведомств африканских государств, тем не менее, предупреждают, что до окончательной победы над инфекцией пока далеко.

В Израиле в связи с увеличением количества летальных исходов от COVID-19 ослабление карантина пока откладывается минимум на 2 недели.