Цыганская исполнительница стала лауреатом WOMEX-2020

Венгерская столица стала в этом году местом проведения международного музыкального конкурса WOMEX. В Будапешт съехались 260 исполнителей из 90 стран, представляющие самые разные стили от направления: от классики и джаза до фолк-и электронной музыки.

Как обычно, за пять дней конкурса состоялись концерты, кинопоказы, ярмарки и круглые столы. Победительницей WOMEX-2020 стала венгерская исполнительница цыганской музыки, солистка коллектива "Olah Gypsy" Моника Лакатош.

"Эта первая премия за музыкальную карьеру, вручённая цыганскому музыканту, - заявил Балаш Вейер, член жюри WOMЕX, - очень своевременна. Во-первых, она учитывает вклад цыган в музыкальную культуру мира, а во-вторых, отмечает действительно выдающиеся достижения Моники".

Монике Лакатош 42 года. Тем, кто хоть раз слышал её мягкий, но страстный голос, трудно его забыть. Исполнительница родом из крошечной цыганской общины Ола; она надеется, что её награда будет способствовать признанию этого крупнейшего в Венгрии этнического меньшинства.

"Наша культура - язык, музыка и танцы - не должны умереть, а переходить от одного поколения к другому, - говорит Моника Лакатош, - поскольку она определяет нашу идентичность вне зависимости от того, выступаем ли мы для публики или для себя"...