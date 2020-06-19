Дзюдо: талант самообладания

Дзюдо, как и другие виды спорта, стоит на паузе: из-за коронавируса пересмотрен календарь состязаний на этот год. В ожидании возможности вновь вернуться в строй спортсмены продолжают рассказывать Euronews о качествах, без которых в дзюдо не преуспеть

Тедди Ринер, двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы, многократный чемпион Франции: "Я не чувствую себя каким-то особенным, отличающимся от других. Я просто Тедди. Ценности, которые я впитал, не остаются лежать на татами, я применяю их в своей повседневной жизни: это и самообладание, и смелость, и преодоление себя. Дзюдо - спорт с определенными правилами и моральным уставом, чем-то это напоминает образование, который ребенок получает от родителей.

Моральные ценности укореняются в вас со временем - и в вашей спортивной жизни, и за ее пределам. С этическими ценностями легче жить!"

Мари-Ив Гайе, чемпионка мира 2019 года, призёр чемпионатов мира и Европы в весовой категории до 70 кг, Франция: "Дзюдо - страсть, мечта, которая стала моей жизнью. Мне повезло!Самоконтроль - это терпение, а ему не просто обучиться. Речь идет о том, чтобы брать на себя ответственность, уметь правильно реагировать на события. Самоконтроль - то, чему я должна была учиться во время соревнований, когда была моложе. Раньше я была очень нетерпелива, да и сегодня еще работаю над этим".

Юнис Эйяль, Иордания: "Я был сорвиголовой в школе и на улице. Дзюдо действительно изменило мою жизнь. Спорт научил меня уважать себя и проявлять уважение к другим. Он также помог мне поставить цель - а именно, достичь уровня, с которым я могу стать чемпионом мира.Сейчас я играю за сборную, переехал в Амман, где готовлюсь к Играм в Токио".

Доминик Ресел, победитель турнира "Большого шлема" в Париже, призер турниров в Германии, серебряный призер Чемпионата Европы: "В дзюдо вы должны уметь контролировать себя все время, потому что в какие-то дни дела могут пойти не очень. И вы все равно должны владеть собой, сдерживаться, сохранять уважение и, преодолев разочарование, продолжать просчитывать шаги наперед".