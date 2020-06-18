Чернокожая евродепутат заявила, что стала жертвой полицейского насилия

Европарламент требует от брюссельской полиции расследовать нападение на депутата: чернокожая представительница фракции "зелёных" заявляет, что стала жертвой полицейского насилия, причём, по её словам, безо всяких причин, исключительно по расистским мотивам.

Пьеретт Эрцбергер-Фофана, депутат:

"У брюссельского Северного вокзала я увидела, как девять полицейских донимают двоих чернокожих. Я сняла это на телефон, что было абсолютно законно. Полицейские подошли ко мне, выхватили телефон из рук. Четверо из них прижали меня к стене, силой выхватили сумку, грубо удерживали меня, развели ноги. Один собирался меня обыскивать. Со мной обращались чрезвычайно унизительно".

По словам депутата, полицейские не поверили, что она заседает в парламенте, даже просмотрев документы. Правохранители же, в ответ на запрос депутатов заявили, что отпустили женщину, как только увидели удостоверение, и отрицают, что применяли к ней силу.

В среду в Европарламенте проходили дебаты о полицейском насилии расизме, вызванные акциями протеста в США, которые распространились на другие страны. Ожидается, что в пятницу депутаты примут резолюцию по этой теме.