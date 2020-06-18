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США

Дело Рейшарда Брукса: экс-полицейский обвиняется в убийстве

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 Елена Караева
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Окружной прокурор Пол Ховард заявил, что нынешнее убийство афроамериканца - уже девятое по счету, совершенное полицией при задержании
Окружной прокурор Пол Ховард заявил, что нынешнее убийство афроамериканца - уже девятое по счету, совершенное полицией при задержании   -   Авторское право  Brynn Anderson/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Окружная прокуратура штата Джорджия обвинила одного из экс-полицейских в убийстве Рейшарда Брукса.

Юстиция полагает, что действия Брукса не представляли, как сказано в документе, "неминуемой угрозы для жизни", поэтому необходимости стрелять в упор у стражей порядка не было.

Кроме того, Бруксу в течение двух с половиной минут, когда он уже был смертельно ранен, не оказывалась помощь.

В общей сложности экс-полицейский Гэррет Ролф обвиняется по 11-ти пунктам.

Вдова Брукса Томика Миллер заявила прессе: "Я, конечно, не могла в принципе представить, что когда-нибудь окажусь в подобной ситуации, я испытывала во время оглашения обвинений то же, что, как я думаю, чувствовал и мой муж".

Обвинен также и второй правоохранитель Девин Броснан.

О том, какие обвинения предъявлены, сообщил окружной прокурор Пол Ховард.

Он добавил: "К сожалению, нынешнее дело - уже 40-ое, которое касается обвинений полицейского в ненадлежащем поведении. И девятое по счету, когда мы предъявляем обвинения в непредумышленном убийстве стражу порядка. В восьми случаях жертвой оказывались чернокожие мужчины и в одном случае это касалось чернокожей женщины".

Брукса заметил полицейский патруль, когда тот спал на водительском месте на стоянке ресторана "быстрого питания", Брукс согласился пройти алкотест, но в момент, когда на него надевали наручники, он оказал сопротивление и сумел вырваться, выхватив у полицейского электрошокер и наставив его на правоохранителей, те применили оружие, пуля попала Бруксу в спину.

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