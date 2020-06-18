Евродепутат предлагает реформировать полицию

Депутаты Европарламента аплодисментами поддержали коллегу: представительница фракции "зелёных" Пьеретт Эрцбергер-Фофана рассказала, что подверглась расовой дискриминации со стороны полиции в Брюсселе. По ее словам, она попыталась снять на телефон как девять стражей порядка грубо обращались с двумя чернокожими молодыми людьми и также подверглась насилию. Но в ее жизни это уже не первый случай дискриминации: "Самый простой пример — когда я говорю, что я депутат из Германии. Мне нужно это повторить три раза, в ответ я слышу — вы правда депутат? Я говорю, что да, если меня спрашивают три раза, то я три раза повторяю. Бывает, что я хочу зайти в ресторан, спрашиваю, обслуживают ли в нем депутатов и вместо того, чтобы ответить да или нет человек, говорит мне — у вас нет денег на то, чтобы зайти в этот ресторан. Как он это может знать?"

В Европарламенте Пьеретт Эрцбергер-Фофана возглавляет межфракционную группу по борьбе с расизмом. Она говорит, что Европа не должна закрывать глаза на проблемы расовой дискриминации и полицейского насилия и предлагает провести реформу на уровне ЕС:

"Для начала Евросоюз должен признать существование проблемы расовой дискриминации. Во- первых, это системный расизм, это нельзя отрицать и необходимо принять конкретные меры. Пора заканчивать с красивыми заявлениями, это уже в прошлом. Мы готовы сотрудничать в этом вопросе с полицией. Мы не будем показывать на них пальцем. Моя цель не в этом. Мы всего лишь хотим, чтобы в Европе полиция стала более гуманной".