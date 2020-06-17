Альбукерке: конкистадора тоже снесут

Власти города Альбукерке в штате Нью-Мексико приняли решение снести памятник конкистадору Хуану де Оньяте, из-за которого накануне вспыхнула перестрелка. Активисты пытались свалить монумент. Им пытались помешать местные силы самообороны. Периодически вспыхивали потасовки, а потом раздались выстрелы. Один человек получил ранения, его доставили в больницу. Предполагаемый стрелок арестован, также задержаны ещё несколько человек, у которых с собой было оружие.

Действия полиции подверглись критике: стражи порядка вмешались только после того, как началась стрельба, хотя обстановка обострилась задолго до этого.

Испанский конкистадор Хуан де Оньяте завоевал территорию нынешнего штата Нью-Мексико, основал несколько городов, в том числе Альбукерке. Он был известен и весьма жестоким обращением с индейцами, за что его судили ещё при жизни, но тогда оправдали.

После смерти Джорджа Флойда активисты во многих городах США сносят и оскверняют памятники историческим деятелям, которых можно обвинить в рабовладении и жестоком обращении с коренными американцами.