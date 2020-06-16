Маракане 70 лет: история самого знаменитого стадиона мира

Самый знаменитый стадион мира, Маракана в Рио-де-Жанейро, отмечает 70-летие. Его построили к Чемпионату мира по футболу 1950 года, и к моменту открытия это была крупнейшая арена планеты.

Во время финальной игры ЧМ-50 был установлен рекорд посещаемости, который держится до сих пор: за неожиданным поражением хозяев поля с трибун наблюдали почти 200 тысяч человек.

Гол уругвайца Гиджи лишил бразильцев возможности отпраздновать победу на ЧМ-50 Anonymous/1950 AP

Поражение на Маракане стало поворотным моментом в истории бразильского футбола. Например, именно после него ввели новую, известную сейчас жёлто-зелёную форму — вместо "проигравшей" бело-голубой.

Строительство стадиона, май 1950 г. AP/AP

В 2014 на Маракане состоялся ещё один финал мирового первенства, в этот раз вообще без участия сборной Бразилии.

Что касается знаменитой вместимости, то в основном она достигалась за счёт стоячих мест: так называемого "жерала". ФИФА запретила его использование в начале XXI века, и при реконструкции к ЧМ-2014 "жерал" убрали.

Но Маракана собирала полные трибуны не только на футбол: здесь выступали многие мировые знаменитости, певцы и музыканты, а в 1997-м здесь служил мессу папа римский Иоанн Павел II.

Иоанн Павел II на Маракане, октябрь 1997 г. DARIO LOPEZ MILLS/AP1997

В 2016-м на арене прошли церемонии открытия и закрытия Олимпиады, после которой стадион оказался на некоторое время заброшен. А в марте этого года легендарное поле, как и многие другие стадионы мира, превратилось в госпиталь.