Франция даст "жёсткий ответ" зачинщикам беспорядков

Французские власти и силы правопорядка готовы дать "чрезвычайно жёсткий ответ" зачинщикам беспорядков в Дижоне. Об этом заявил во вторник госсекретарь при министерстве внутренних дел Лоран Нуньес.

Он посетил северо-восточный район Дижона Грезий, куда - после нападения в пятницу на чеченского подростка - три ночи подряд приезжали с намерением "разобраться" с местными наркодилерами представители чеченской диаспоры.

"В то время, как некоторые говорят о "полицейском насилии", о "полицейских-расистах",

здесь, в Дижоне, сотрудники полиции напомнили, что именно они - гаранты республиканского правопорядка, - заявил в частности Нуньес. - Именно об этом говорил Президент республики, и именно поэтому я приехал сюда и встретился с ними, это было очень важно. Мы смогли свободно обменяться мнениями".

Госсекретарь подтвердил, что во вторник вечером дежурство в Дижоне будут нести 150 жандармов и полицейских, как и накануне, когда с наступлением темноты на улицы вышла местная молодёжь, вооружённая битами и кусками арматуры.

Очень скоро обстановка накалилась, послышались выстрелы в воздух, были разбиты камеры видеонаблюдения, подожжены мусорные баки и автомобили. Благодаря вмешательству сил правопорядка, к 22 часам столкновения удалось остановить. Четверо участников беспорядков были задержаны.